Campobello di Licata, Comune: Incarichi legali

La pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella (Pd-M5S), ha dato l’ incarico all’avv. Candido Cavalcanti, del foro di Agrigento, al fine di comparire innanzi al tribunale di Agrigento, per un accertamento tecnico preventivo. Il decreto sindacale – di questo si tratta -, contro il ricorso al Comune presentato da una famiglia di Campobello di Licata. Al responsabile del settore competente il compito di sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico. Con un altro decreto sindacale, il Comune ha conferito l’incarico all’ avvocato Giovanna Liuzza, per procedere innanzi al giudice di pace, contro il cittadino campobellese G. F. per una controversia legale.

GIOVANNI BLANDA