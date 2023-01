Agrigento, il Comune cerca un sociologo e un rendicontatore: ecco come candidarsi

Il comune di Agrigento, capofila del Distretto Socio Sanitario D1, cerca due figure professionali. Si tratta di un sociologo, a supporto del personale per l’attuazione dei Piani di Zona, e di un rendicontatore per le attività da svolgere presso il Comune di Agrigento. La domanda di partecipazione dovrà pervenire – a pena di esclusione – entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 6 febbraio 2023. (https://www.comune.agrigento.it/piani-di-zona-2018-2019-e-2019-2020-avviso-pubblico-per-conferimento-incarichi-professionali/)

Tra i requisiti richiesti quelli di aver esperienza specialistica, presso Amministrazioni pubbliche, in attività di supporto all’attuazione e rendicontazione di iniziative finanziate con risorse pubbliche nazionali e/o comunitarie;

essere titolare di partita iva ed in assenza, di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche e/o private. Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di sociologo, è pari a complessivi € 36.000,00, inclusi imposte, oneri, versamenti obbligatori per legge e qualsiasi altra spesa sostenuta dall’incaricato per un numero massimo di 120 ore , per un costo orario di € 18,90, e comunque fino al completamento delle attività assegnate.

Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di rendicontatore è di € 28.080,00 per un numero complessivo di 93,60 ore per un costo orario di € 18,90 e comunque fino al completamento delle attività assegnate a supporto del Responsabile della rendicontazione per le azioni dei Piani di Zona 2018-2019 e 2019-2020. Il compenso per entrambi i professionisti potrà essere erogato anche in più soluzioni in relazione all’impegno prestato, e ad avvenuta verifica delle prestazioni rese.