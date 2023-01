Concorsi dirigenti medici ASP Agrigento, nominate le prime commissioni esaminatrici per diverse specialità

Con una serie di provvedimenti deliberativi recentemente pubblicati, la Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha nominato formalmente le commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici della dirigenza medica per dieci posti nella disciplina di anestesia e rianimazione, diciassette in psicologia, cinque in ortopedia e traumatologia, quattro in otorinolaringoiatria, undici in psichiatria e tre in neuroradiologia. Come già anticipato poco prima delle festività natalizie, si tratta della prima, corposa trance di selezioni attraverso cui prende forma una nuova stagione di concorsi all’ASP di Agrigento. Ampissimo il ventaglio di discipline mediche e settori specialistici per i quali l’ASP intende reclutare i nuovi professionisti: dermatologia, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitativa, medicina interna, ematologia, geriatria, medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza, pediatria, psichiatria, chirurgia plastica, ortopedia, otorino, anatomia patologica, neuroradiologia, igiene epidemiologica, reumatologia, direzione medica di presidio. Le procedure in essere riguardano anche l’assunzione di ulteriori figure professionali: si tratta di veterinari (per i servizi di igiene degli allevamenti, sanità animale e igiene della produzione), farmacisti, biologi (per le unità di patologia clinica e medicina trasfusionale), chimici e fisici.