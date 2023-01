Droga a Porto Empedocle, inchiesta Fish&Drug: 43 indagati

La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di quarantatré persone coinvolte a vario titolo nella maxi inchiesta antidroga denominata “Fish&Drug”. L’operazione, eseguita dalla squadra mobile e dai poliziotti del commissariato Frontiera, portò lo scorso ottobre all’esecuzione di 17 misure cautelari ipotizzando un vasto traffico di droga con base a Porto Empedocle ma con diramazioni nei comuni limitrofi. A distanza di tre mesi dal blitz, il procuratore di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Sara Varazi firmano il provvedimento che prelude la richiesta di rinvio a giudizio.

La vicenda giudiziaria, ricostruita dalla Squadra Mobile di Agrigento e dal Commissariato di Porto Empedocle, risale al maggio 2019 e prende spunto dall’arresto di un soggetto empedoclino che venne arrestato dal personale del Commissariato di Porto Empedocle, con circa cinque chilogrammi di hashish. L’indagine, in seguito, veniva estesa dalla Squadra Mobile di Agrigento, anche in collaborazione con la Guardia Costiera di Porto Empedocle, ed ha permesso il sequestro di 143 kg di hashish e il deferimento di oltre 41 soggetti alla Procura agrigentina. Durante le investigazioni, grazie ai mezzi navali in dotazione della Guardia Costiera, sono stati controllati anche nottetempo, alcuni pescherecci che transitavano nel canale di Sicilia e con l’ausilio dei sommozzatori sono stati recuperati altri 12 chili di hashish nella zona antistante il porto di Porto Empedocle.