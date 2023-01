A Lampedusa attivato sportello telematico Inps

È stato attivato a Lampedusa uno sportello Inps collegato direttamente in modalità telematica con la sede territoriale di Agrigento, che assisterà i cittadini per qualsiasi necessità di chiarimento senza bisogno di recarsi fisicamente in terraferma , alla sede dell’INPS . Si ricercherà la risoluzione delle pratiche più complesse , che necessitano dell’intervento dell’operatore , tutto per via telematica . Tale iniziativa nata da un incontro dell’assessore alla salute dott Aldo Di Piazza con il direttore della sede provinciale di Agrigento dell’INPS , dott Fabio Segreto ,si è sviluppata in modo agile e veloce per la piena collaborazione delle parti nell’unico interesse di fornire agli utenti servizi rapidi ed efficienti. Anche la Direzione Regionale INPS , con il suo direttore dott Sergio Saltalamacchia , ha pienamente sposato questo “progetto pilota” con l’intento di esportarlo nelle altre realtà isolane . Fondamentale è stata la convinta collaborazione dell’URP dell’ INPS di Agrigento , nella persona del Dott. Marcello Fattori , che continua a seguire il progetto per ottimizzarlo.

“Sono piccoli passi che stiamo facendo e che dimostrano l’attenzione e la vicinanza alle problematiche delle persone – ha dichiarato il sindaco Filippo Mannino – e che ci fanno sentire meno lontani dalla terraferma. Questo sportello evidenzia la chiara intenzione di questa amministrazione a utilizzare la tecnologia digitale per creare nuovi servizi per la popolazione che annullino le distanze fisiche e rendano moderna ed efficiente l’amministrazione ed i servizi.”