Come mantenere vivo l’amore dopo molti anni?

È vero che l’amore non è una cosa facile, ma può essere gestito meglio se ci mettiamo un po’ di impegno. Quando siamo giovani, l’amore di solito si basa solo sull’aspetto esteriore: quanto è attraente una persona e quanto ci sentiamo “innamorati” di lei. Ma con l’avanzare dell’età, il sesso con il partner (se ne abbiamo uno) o con le escort a Torino diventa meno importante, lasciando il posto all’amore e all’amicizia.

In effetti, la cosa migliore dell’essere adulti è che non ci si deve preoccupare più di tanto se il proprio partner assomiglia o meno a George Clooney o a Scarlett Johansson: basta concentrarsi sulla felicità dell’altro! Ecco alcuni modi per mantenere la vostra relazione forte e sana anche dopo molti anni insieme:

Darsi il buongiorno con un sorriso

Partecipare attivamente alla vita degli altri è una parte fondamentale per mantenere l’amore. Il sorriso è contagioso e può diffondere gioia nelle altre persone. Essere positivi e sorridere è uno degli strumenti più potenti che abbiamo.Se vi sentite depressi o anche solo un pochino giù, ricordate che il vostro sorriso può dare agli altri un’onda di energia positiva. Quando inizierete la giornata con un bel sorriso, partirete con una marcia in più.

Dite “ti amo” ogni giorno

In una relazione, dire “ti amo” è importante per molte ragioni. Aiuta la relazione a crescere forte e sana. Inoltre, se non lo dite, il vostro partner potrebbe iniziare a sentirsi escluso o deprezzato. Quindi, ditelo, ma non limitatevi a dirlo con la bocca: ditelo col cuore! E non usate le parole come mezzuccio per ottenere ciò che volete dal vostro partner o per cercare di farlo sentire in colpa: sarebbe proprio il contrario di quello che stavamo cercando di spiegarvi. Se c’è qualcosa che, a lungo andare, può allontanare qualcuno, è l’essere usato come un pungiball emotivo.

Quindi, quando le coppie dovrebbero dirsi quanto sono importanti per loro? La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che questa frase dovrebbe essere detta durante le interazioni quotidiane tra i partner, piuttosto che essere usata come “colpo segreto” durante le occasioni speciali, come anniversari, compleanni, etc.etc. (anche se anche questi possono certamente far parte dei normali scambi di “ti amo”).

Fatevi i complimenti a vicenda

Se volete mantenere l’amore anche dopo molti anni, voi e il vostro partner dovete fare così. Fatevi i complimenti a vicenda e apprezzate la bellezza del vostro partner. Ditegli quanto siano belli i suoi capelli, i suoi muscoli, le forme del suo corpo o anche i suoi occhi e il suo sorriso. Insomma, indirizzate i complimenti sulla parte che vi piace di più. Se invece il partner ha realizzato qualcosa nella vita o ha avuto successo nel lavoro o anche solo in un progetto personale, ditegli che è stato molto bravo o che è il migliore e che siete orgogliosi di lui per quanto ha fatto. Questo tipo di complimenti possono aiutare a mantenere vivo l’amore tra due persone, perché fanno sentire ciascuno speciale, amato e apprezzato.

Rispettate le differenze reciproche

Questa è la cosa più importante da fare in una relazione a lungo termine. Considerate il fatto che, a meno che non siate esattamente uno la copia dell’altro (caso più unico che raro), di solito i partner si compensano. Se uno è sanguigno, l’altro, in genere, è più calmo e così via dicendo, per cui, di base, esisteranno sempre delle differenze tra i vostri caratteri. Usatele però come un punto di forza e non come un motivo di divergenza. Se entrambi vi rispettate e vi accettate così come siete, sarà più facile risolvere i problemi insieme.

Ecco alcune cose che potete fare:

Ricordate sempre che ci sono due versioni di ogni storia. Cercate di non essere troppo precipitosi nel giudicare; aspettate entrambi di aver espresso la vostra visione prima di decidere come affrontare un problema o risolverlo.

Quando il vostro partner vi dice qualcosa che vi infastidisce o vi rende tristi, cercate di non prenderlo in giro o di ridere di ciò che vi ha detto e nemmeno arrabbiatevi: pensate piuttosto a come non essere infastiditi o feriti da questa situazione! Provate ad ascoltare con calma invece di partire in quarta dopo aver tratto delle conclusioni affrettate.

Siate leali l’uno con l’altro

La prima e più importante cosa è essere fedeli l’uno all’altro. Non tradire il tuo partner, non avere relazioni con una escort a Roma, non flirtare con altre persone. Concentratevi solo sul vostro coniuge. Questo non significa che non dobbiate avere amici o uscire con altre persone al di fuori della vostra relazione, ma prendere sempre un caffè con il vostro collega sportivo, passare il pomeriggio a chiacchierare con la vostra amica o farvi beccare a controllare gli annunci delle escort, non è il modo giusto di procedere.

Quando amiamo un’altra persona più di noi stessi, diventiamo meno egoisti e più attenti alle esigenze e ai sentimenti del nostro partner. Questo rende più facile per entrambi comunicare con sincerità, perché sappiamo che l’altra persona ci ascolterà senza giudicare o criticare; inoltre, rafforzerà il vostro legame di coppia.

Imparare a scendere a compromessi

Compromesso è una parola che spesso viene vista in maniera non sempre positiva. È una parte importante di ogni relazione e va considerata con attenzione, poiché significa cedere ai desideri dell’altra persona. Tuttavia, scendere a compromessi non significa essere deboli o deporre le armi, ma si tratta di trovare un terreno comune e creare una situazione vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte (che si tratti di programmi per la cena, di chi paga la cena, il biglietto del concerto, la spesa, ecc.). Il compromesso a volte può essere difficile perché richiede di guardare le cose da un’altra prospettiva e di avere una mentalità aperta, facendo lo sforzo di mettersi nei panni dell’altro; tuttavia aiuterà la relazione a rafforzarsi, a patto che entrambi siate disposti a lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune.

Concedetevi spazio reciproco

Dare spazio all’altro è una parte importante di una relazione sana. Se siete nella stessa stanza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, probabilmente vi sentirete soffocare. Dovreste darvi il tempo di pensare e riflettere su ciò che volete dalla vostra relazione. È importante che abbiate del tempo da soli (magari ritagliando del tempo per un’attività che sia solo vostra) perché questo vi permetterà di crescere come individui e di pensare a ciò che funziona per voi nella vostra vita personale. È anche utile che entrambe le parti parlino di ciò che provano per il partner e per se stessi, invece di nascondere le emozioni sotto al tappeto. Questo permetterà a entrambe le parti di capirsi meglio, in modo da non avere sorprese o scoppi d’ira o di frustrazione quando succede qualche imprevisto.

Comunicare! Comunicare! Comunicare!

Comunicare all’interlocutore ciò che è necessario. Aspettatevi lo stesso da lui o da lei. Siate aperti al cambiamento, all’onestà e alla pazienza reciproca. Ci saranno momenti nella vostra relazione in cui una persona vorrà più affetto, mentre un’altra vorrà meno comunicazione; una vorrà il sesso, mentre un’altra no. Essere in grado di dire al proprio partner ciò che si prova senza arrabbiarsi se lui o lei la pensa diversamente è importante per mantenere l’amore anche dopo molti anni di matrimonio. Comunicate in anticipo, esprimete ciò di cui avete bisogno dal vostro partner e aspettatevi lo stesso da lui. Non lasciate le cose in sospeso tra di voi o finirete per vedere il semplice portale web di simple escorts Italia nella vostra cronologia di navigazione.

Se tenete a mente questi consigli, riuscirete a mantenere la vostra relazione per molti anni senza troppi problemi e a conservare la sua bellezza nonostante il passare del tempo. Si tratta di dare spazio all’altro e di essere onesti l’uno con l’altro.

Lavorando insieme come partner, anziché come avversari che cercano di controllare le azioni, i sentimenti o le azioni dell’altro, potrete godere della reciproca compagnia per molti anni a venire.