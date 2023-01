Donna incinta investita, caccia al pirata della strada

Una donna incinta di otto mesi è stata investita da un automobilista che è fuggito, in via Divisi a Palermo. La donna di 35 anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al Policlinico per accertamenti. Sull’incidente indagano i vigili urbani che, oltre ad aver ascoltato alcuni testimoni, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona. Secondo quanto ricostruito la donna, madre di tre bambini, stava passeggiando in via Divisi quando è stata travolta dal conducente di una Jeep. L’automobilista, invece di fermarsi e di sincerarsi delle condizioni della vittima si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Alcuni passanti, che avrebbero annotato parte della targa, hanno soccorso la donna e chiamato i vigili che hanno eseguito i rilievi. La donna investita è stata accompagnata con l’ambulanza al pronto soccorso ginecologico del Policlinico. La donna è stata dimessa ed è tornata a casa: nessuna conseguenza neanche per il feto.