Agrigento, raid in centro: danneggiato quattro auto in sosta

Vandali in azione nel centro di Agrigento. Sono quattro le automobili in sosta prese di mira da ignoti e danneggiate in più parti della carrozzeria. Il primo episodio si è verificato in via Pirandello dove una Bmw di proprietà di un trentatreenne è stata graffiata con un oggetto appuntito.

A poca distanza un’altra auto, una Renault Koleos di proprietà di un cinquantenne, è stata ugualmente danneggiata probabilmente con un cacciavite. Il terzo episodio riguarda un’altra Bmw, di proprietà di un sessantaduenne: l’auto è stata graffiata.

E infine nel quartiere di Fontanelle una Golf di un quarantenne ha riportato gravi danni. Il metodo utilizzato è sempre lo stesso. Al via le indagini da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.