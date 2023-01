Anziana morta in corridoio al Pronto soccorso di Agrigento: esposto alla Procura

Con un esposto alla procura di Agrigento e al ministero della Salute, il Codacons Sicilia chiede di indagare su quanto si sta verificando presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Agrigento, in cui gli utenti denunciano disagi, disservizi e ritardi nell’erogazione delle cure mediche.

A seguito di quanto accaduto all’anziana donna, che lunedì scorso è deceduta dopo essere rimasta dodici ore al Pronto soccorso del nosocomio in attesa di ricovero, “crediamo sia doveroso accertare i fatti e le relative responsabilità”, spiega il Codacons.

“Non puntiamo il dito – prosegue il Codacons – contro medici e personale ospedaliero, che al pari degli utenti, pagano il prezzo di una cattiva amministrazione della sanità pubblica in Sicilia, ma vogliamo capire le cause dei disservizi al Pronto soccorso dell’ospedale e, se vi siano errori, negligenze o omissioni che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, come l’omissione di soccorso, vogliamo che vengano perseguiti i responsabili”.

In tal senso “presenteremo nei prossimi giorni un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento, chiedendo di aprire una apposita indagine sul caso e di verificare l’eventuale presenza di un nuovo episodio di malasanità in Sicilia”. Al tempo stesso viene chiesto al ministero della Salute di inviare i propri ispettori all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento “per compiere tutti gli accertamenti del caso”.