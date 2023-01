Assistenza disabili. Pellegrino (FI) Finalmente esito positivo per garantire diritti”

“Si conclude finalmente in modo positivo la vicenda della garanzia del

servizio di assistenza igienico personale per gli studenti con

disabilità delle nostre scuole.

Con la firma del contratto di stabilizzazione degli assistenti a 24

ore settimanali, viene data certezza di diritto ai lavoratori e

certezza di servizi agli studenti e alle loro famiglie.

Abbiamo condotto, anche con i gruppi consiliari “Noi Marsalesi” e

“Civicamente” guidati dalla spinta di Flavio Coppola, una battaglia di

civiltà e per i diritti, facendo sì che l’argomento fosse trattato in

Commissione all’ARS e ottenendo un risultato importate che speriamo

diventi lo strumento per garantire sempre in futuro il diritto allo

studio agli studenti con disabilità e il diritto ad un lavoro continuo

agli operatori.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’ARS,

dopo la firma del contratto di 12 mesi con gli assistenti igienico

sanitari a servizio delle scuole comunali di Marsala.