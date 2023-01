Deve scontare 12 anni per estorsione, truffa e violenza sessuale: arrestato 44enne

I Carabinieri di Alessandria della Rocca, hanno arrestato su ordine di esecuzione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Caltanissetta, un 44enne di Alessandria della Rocca per undici capi di imputazione tra cui estorsione, truffa, rapina, violenza sessuale. Lo stesso deve scontare una pena di 12 anni, sentenza divenuta definitiva e confermata in tutti i gradi di giudizio, ottenuta per patteggiamento.

L’arresto è frutto di complesse e delicate indagini svolte dai Carabinieri del nucleo operativo di Mussomeli i quali nell’ottobre del 2018 avevano arrestato il 44enne per estorsione in danno di una famiglia di Mussomeli vittima delle sue minacce. Da qui fu avviata un’indagine che ha portato a scoprire le condotte violente ed a riscontrare i gravi reati commessi dal soggetto in diversi paesi dell’agrigentino, del messinese, del salernitano del nisseno ed anche in altri luoghi, in danno soprattutto di religiosi e parroci dei vari luoghi che intrattenevano con lui rapporti sessuali che lui usava dopo per ricattarli ed avvantaggiarsi personalmente in vari modi, danaro, beni ecc.