Licata, ripristinata raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti

Il sindaco Giuseppe Galanti comunica alla cittadinanza che Licata Ambiente, la società che si occupa dei servizi di igiene urbana nel Comune di Licata, ha ripristinato il servizio di raccolta gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Il ritiro degli ingombranti è in fase di esecuzione nelle seguenti zone della città: corso Serrovira, corso Italia, via Alpi, via Cannavecchia e rione Cotturo.

I cittadini che intendono usufruire del servizio devono effettuare la prenotazione chiamando l’Ufficio Autoparco al numero: 0922-1885825 e, successivamente, far trovare gli ingombranti da smaltire, (materassi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, mobili, frigoriferi) nei pressi dell’ingresso della propria abitazione.