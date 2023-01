Sì della Camera all’equo compenso, finalmente si restituisce dignità ai liberi professionisti

la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge sull’equo compenso. Un provvedimento che mira a rendere doverosa tutela ai professionisti riconoscendo loro un compenso proporzionato alla quantità, qualità e contenuto delle prestazioni lavorative svolte.

Finalmente, con il governo Meloni e Fratelli d’Italia, si restituisce dignità ai liberi professionisti, troppo spesso bistrattati e – come deputato in ARS e avvocato – non posso che sottolineare l’ottimo lavoro fatto alla Camera dalla relatrice on. Carolina Varchi, augurandomi adesso che la norma passi presto anche al Senato, così che si porti a compimento il virtuoso percorso tracciato.

on. Giusi Savarino, FdI