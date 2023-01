Tentata rapina all’Unicredit di Villaggio Mosè

entata rapina all’Unicredit al Villaggio Mosè ad Agrigento. Uno o due rapinatori, secondo testimoni con accento spiccatamente catanese, hanno fatto irruzione nei locali della filiale e hanno rinchiuso in un locale clienti e dipendenti sembrerebbe armati di pistola.

Ma qualcosa deve essere andato storto e i malviventi si sono dati alla fuga dopo avere fallito il tentativo. Sul fatto indaga la polizia che ha perlustrato sia il quartiere commerciale del Villaggio Mosè che la statale 640.

Per la Fabi è emergenza rapine in banca. “Non c’è due senza tre – afferma Gabriele Urzi Segretario Provinciale Fabi Palermo e Responsabile Salute e Sicurezza FABI Palermo – e purtroppo è un disastro annunciato. Dall’inizio dell’anno (e siamo ancora a gennaio) questo è il terzo evento criminoso che si registra in Sicilia”.