Aragona, furto in un supermercato: rubati soldi e alimenti

Furto al supermercato Ard Discount in via Salvatore La Rosa, ad Aragona. Ignoti sono entrati in azione spegnendo prima il generatore che alimenta le telecamere di sicurezza e poi, con l’utilizzo di un piede di porco, hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale.

I ladri, sempre con l’oggetto utile allo scasso, hanno forzato i registratori di cassa e rubato i soldi custoditi al loro interno. Il bottino è in corso di quantificazione. Portati via anche un televisore e diversi generi alimentari. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il titolare il giorno dopo.

All’imprenditore non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini per risalire ai responsabili.