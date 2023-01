Corse clandestine di cavalli a Naro, denunciate 20 persone

Venti denunce, dieci persone multate per violazione del codice della strada, due cavalli messi in salvo, uno scooter e soldi in contanti sequestrati. È il bilancio dell’operazione congiunta effettuata negli scorsi giorni dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, dai poliziotti del commissariato di Canicattì, guidati dal dirigente Francesco Sammartino, e dai militari della Guardia di Finanza, agli ordini del colonnello Rocco Lopane.

Le forze dell’ordine hanno interrotto una corsa clandestina di cavalli in contrada Ciccobriglio, nelle campagne tra Naro e Campobello di Licata. La gara, con tanto di scommesse e riprese social, è stata bloccata prima che si concludesse con un massiccio dispiego di agenti. Identificati i due fantini e altri 18 partecipanti. Tutti sono stati denunciati per aver organizzato la corsa clandestina. Altre dieci persone sono state sanzionate per violazione del codice della strada. Sequestrata anche la somma di 3 mila euro in contanti.