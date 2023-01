Giallo nel Siracusano, cadavere di un agricoltore trovato in una serra

Giallo nel Siracusano, per il ritrovamento di cadavere tra le serre di una zona di campagna di Pachino. La salma appartiene ad un uomo di 72 anni, un agricoltore. La scoperta è avvenuta questa sera e spetterà agli agenti del commissariato di polizia comprendere le ragioni del decesso, che, stando ad una prima ricostruzione, non si sarebbe verificato in giornata.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta e disposto l’ispezione cadaverica. Tra le ipotesi c’è quella della morte naturale ma serviranno altri accertamenti, infatti bisognerà verificare se sul corpo sono presenti lesioni riconducibili ad un’aggressione o feriti causate da armi da fuoco o da taglio.