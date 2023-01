In Sicilia via alle domande per il Servizio di Assistenza Domiciliare, requisiti e come fare domanda

L’assessorato alle attività sociali e socio-sanitarie, nell’ambito del “Piano Nazionale dei Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti” (PNSCIA), vuole arrivare il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore della popolazione anziana.

Il servizio è rivolto ad anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell’autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che necessitano assistenza domiciliare per le funzioni della vita quotidiana. Il servizio può essere reso anche in modo integrato con il servizio sanitario. L’istanza può essere presentata con spid, direttamente dalla persona richiedente presso le sedi del Servizio Sociale Territoriale, o da un suo delegato, il termine di presentazione è il 13 Febbraio.

Chi può presentare la domanda

L’accesso al servizio è riservato a persone in situazioni di povertà e di esclusione sociale. Il requisito economico sarà determinato dal valore ISEE. La situazione economica complessiva determinata dall’I.S.E. con riguardo alla famiglia anagrafica, non deve superare l’importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato pari a 7.328,62 euro, maggiorato del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare (10.992,93 euro*); del 100% nel caso di due o più componenti (14.657,24 euro*) e dell’ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.