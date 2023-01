Inchiesta su Girgenti Acque, no all’utilizzo di molte intercettazioni

Molte intercettazioni non possono essere utilizzate poiché disposte in un altro procedimento ritenuto non strettamente collegato con quello attuale. Lo ha deciso il gup del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, sciogliendo la riserva su alcune questioni sollevate dalle difese nell’ambito del processo scaturito dalla maxi inchiesta Waterloo su Girgenti Acque.

Il giudice ha stabilito che le tante intercettazioni disposte in origine dalla Direzione Distrettuale Antimafia, e poi trasmesse alla Procura di Agrigento, possono essere utilizzate soltanto per l’ipotesi di reato di associazione a delinquere e non per quelli di corruzione, truffa e altri. Le accuse, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, corruzione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale.

La Procura di Agrigento, con il pool guidato dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella ed i sostituti Paola Vetro e Sara Varazi – ipotizza una potente azione di lobbying e la creazione di un vasto sistema di corruttele volto ad eludere i controlli degli enti preposti e che avrebbe permesso di operare in regime di monopolio con relativi guadagni e conseguenze importanti anche sull’ambiente dovuta ad una presunta omissione dell’attività di depurazione delle acque.

Il sistema di complicità sarebbe stato molto esteso e avrebbe consentito secondo l’impianto accusatorio al presidente di Girgenti Acque, attraverso la distribuzione di incarichi, posti di lavoro e consulenze di vario tipo, di interferire sulla vita amministrativa, di avere controlli nulli o favorevoli e di gestire in sfregio a numerose norme milioni di euro di soldi pubblici.