Tentata rapina in banca a Villaggio Mosè, la cassaforte non è stata aperta

Emergono i primi particolari del fallito colpo avvenuto due giorni fa, poco dopo mezzogiorno, all’Unicredit di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Ad agire due banditi, uno dei quali armato di pistola.

Ad immortalare i rapinatori sono state le telecamere di sicurezza che insistono nella zona. I due malviventi hanno parcheggiato l’automobile nei pressi dell’istituto di credito per poi farvi irruzione all’interno.

Una volta dentro sono riusciti a rinchiudere in una stanza clienti e dipendenti ma, per qualche motivo, non hanno portato a termine il colpo. La cassaforte, infatti, non è stata aperta. Poi la fuga. Non è chiaro se la pistola usata fosse vera. Proseguono le indagini per risalire all’identità dei due malviventi.