Agrigento, ladri in locale della movida: rubata la cassa

Ladri in azione in un locale della movida nella centralissima via Atenea, ad Agrigento. Ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso e danneggiato la vetrata, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’enofficina Lu’Vè, noto posto di ritrovo agrigentino.

I malviventi hanno portato via il registratore di cassa al cui interno vi erano custoditi circa 200 euro.

A fare la scoperta è stato il titolare del locale che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma che stanno già acquisendo le immagini delle telecamere che insistono in zona.