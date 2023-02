Campobello di Licata, impegno di spesa per la raccolta rifiuti e altri servizi di igiene pubblica

Il Comune di Campobello di Licata, su disposizione dell’esecutivo Pitruzzella e con determina del settore municipale Ambiente, ha stabilito l’Impegno di spesa per il servizio, la raccolta rifiuti (differenziati e indifferenziati) ed altri servizi di igiene pubblica, nei confronti delle ditte Rti Iseda, Icos, Ecoin, per la somma complessiva di euro ‪1. 465.678‬,32.

Disposto un altro Impegno spesa anche per i maggiori costi attinenti il servizio rifiuti.

Gli atti amministrativi sono stati trasmessi – fra gli altri – al sindaco e al segretario comunale.

Giovanni Blanda