“Sport più accessibile e miglioramento impiantistica”, la sinergia tra Coni Sicilia e Regione

Migliorare gli impianti sportivi siciliani, aumentare le attività a sfondo sociale. Rendere, in poche parole, lo sport nell’isola, più accessibile. Questi in grandi linee i temi discussi nell’incontro odierno tra l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata col presidente del Coni Sicilia Sergio D’Antoni e la sua vicepresidente Cristina Correnti.

Continuano, dunque, i vertici, tra il numero uno del Comitato olimpico siciliano con le istituzioni dopo l’incontro di qualche giorno fa con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore competente, Sabrina Figuccia.

“L’obiettivo dell’incontro – ha spiegato l’assessore Amata – è stato pianificare un percorso di collaborazione e di sinergia tra la Regione ed il comitato olimpico regionale. Intendiamo promuovere in Sicilia un modello di sport che sia accessibile senza barriere e aperto a tutte le fasce d’età, puntando anche ad aumentare le attività che abbiano una connotazione sociale. Questo programma non può prescindere dal potenziamento e dall’ammodernamento degli impianti sportivi che oggi, nella maggior parte dei casi, si trovano in condizioni precarie: sarà una delle priorità dell’assessorato”.