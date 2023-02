“Assegnati 500 mila euro per progetti contro il bullismo e il cyberbullismo grazie ad un emendamento alla legge di stabilità approvato in commissione Bilancio dell’Ars. Rifinanziamo così la recente legge regionale 27 del 2021 che sostiene e promuove programmi per la diffusione della cultura della legalità, nonché interventi per la tutela dell’integrità psico-fisica dei minori nell’ambiente scolastico e nei centri di aggregazione giovanile. Sono soddisfatta che venga data piena attuazione ad una norma per la quale mi sono spesa nella precedente legislatura. Attendiamo ora il varo definitivo in Aula per consentire la realizzazione degli interventi attraverso l’assessorato regionale all’Istruzione”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.