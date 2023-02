La Campagna di Slow Food Sicilia e SFYN Sicilia per la Prevenzione dello Spreco Alimentare

In occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione dello Spreco Alimentare del prossimo 5 febbraio, Slow Food Sicilia e Slow Food Youth Network Sicilia lanciano la Campagna Regionale #NONTISCARTO, una serie di eventi ed iniziative di sensibilizzazione sul tema. La campagna, che terminerà il 29 aprile p.v., giornata in cui la rete mondiale di SFYN organizzerà Disco Soup nelle varie comunità territoriali, coinvolgerà tutta la rete Slow Food siciliana tra cui condotte, comunità, produttori, cuochi dell’Alleanza e, soprattutto, le ragazze e i ragazzi della rete giovani.

Attraverso la raccolta di prodotti alimentari non più vendibili ma ancora perfettamente edibili, si organizzeranno cene a tema, momenti conviviali di cucina e musica come le Disco Soup ma anche concorsi di ricette del recupero tra i bambini delle scuole elementari e tanto altro ancora.

Nello specifico le Disco Soup saranno momenti dove gruppi di ragazzi raccoglieranno i prodotti alimentari scartati, li cucineranno per consumarli tutti insieme accompagnati da musica live e da dj set

Il messaggio è molto chiaro e forte: fermiamo lo spreco alimentare che vede ogni anno il 30% del cibo prodotto finire tra i rifiuti, con un enorme impatto sull’economia, sulla giustizia sociale e sull’ambiente.

E proprio sull’ambiente tutto questo cibo sprecato ha implicazioni drammatiche, tra l’impiego inutile di risorse naturali e l’emissione di enormi quantità di gas serra in atmosfera. Basti pensare che se lo spreco alimentare fosse un Paese, sarebbe il terzo più grande emettitore di gas serra a livello mondiale.

Ognuno, nel proprio piccolo, può innescare un cambiamento, invertendo questo trend, cominciando proprio dalla sensibilizzazione dei più piccoli e dalla consapevolezza di tutti noi.

Gli eventi saranno aperti a tutti coloro i quali vorranno partecipare e contribuire alla campagna di sensibilizzazione e si potranno seguire sui profili social di Slow Food Sicilia

https://www.facebook.com/associazioneslowfoodsicilia

https://www.instagram.com/slow_food_sicilia/