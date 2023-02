Schianto in via Regione Siciliana a Palermo, muore 50enne

Incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo all’altezza del Bingo Las Vegas, in direzione Catania. Nello scontro tra un furgone e un grosso camion è morto l’autista del furgone. Nell’incidente stradale in viale Regione Siciliana è morto Emanuele Grupposo, di 50 anni. Il corpo è stato estratto dalle lamiere del furgone dai vigili del fuoco. A causa dell’incidente il traffico sulla circonvallazione è paralizzato. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.