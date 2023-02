Assenza di toponomastica, tornano a protestare i cittadini di Aragona

Sono passati tre anni dall’ultima protesta dei cittadini di Aragona, residenti nelle aree periferiche del comune a causa dall’ assenza della toponomastica. Le vie di diversi quartieri periferici, infatti, non sarebbero ancora state denominate dal Comune di Aragona. Problemi che ancora oggi non sono stati risolti del tutto e i residenti sono ritornati a chiedere spiegazioni, ma stavolta si sono rivolti alla Prefettura di Agrigento.

“Per più di tre decenni siamo stati privati dei nostri diritti e dei servizi essenziali”, si legge nella missiva che i residenti hanno fatto arrivare al Prefetto Cocciufa. “Tante difficoltà e disagi, documenti importanti che si perdono, multe per il mancato recapito di bollette, ma è molto grave il fatto che non possiamo essere raggiunti da un’ambulanza del 118, una situazione che non è più sostenibile”, continuano nella lettera.

In parte il problema della posta era stavo risolto perchè Poste Italiane ha installato 86 cassette modulari proprio per garantire un servizio di recapito regolare facilitando il portalettere nell’individuazione dei destinatari della corrispondenza.

“Il problema più grosso era la posta che non arrivava e con il direttore delle Poste, oltre a quelle gia presenti, in questi giorni consegneremo altre chiavi ai residenti che ancora non sono stati serviti delle casette modulari per la ricezione della posta“, dichiara il sindaco Pendolino. “Sul fatto della toponomastica, continuano a seguire la vicenda e non c’è nessun scarico barile con la Prefettura, ci sono anche dei tempi burocratici che sono lenti, però a giorni alcune strade avranno la denominazione effettiva”.