Opere pubbliche del Comune di Campobello di Licata

E’ stata indetta la procedura aperta, tramite mercato elettronico pubblica amministrazione Mepa, dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di Villa Berlinguer, per la durata dei lavori di 124 giorni. Il costo e’ di 45 mila euro. Procedura Mepa anche per la :

Mamutenzione straordinaria di beni immobili comunali, domande da prevenire al Comune entro il 31 dicembre, per euro 29 mila. Inoltre, manutenzione straordinaria della rete viaria e del sistema fognario, durata degli interventi e’ di 48 giorni, 75.524, 18 euro il costo.

Pavimentazione di piazze e strade varie, 35 giorni la durata, euro ‪94. 180‬,13.

GIOVANNI BLANDA