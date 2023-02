Auto in fiamme lungo la Statale 115: automobilista riesce a mettersi in salvo

Attimi di paura lungo la statale 115, tra i territori di Agrigento e Palma di Montechiaro, nei pressi di una galleria, per un’auto a fuoco. Il conducente stava percorrendo tranquillamente l’arteria, quando improvvisamente si è sviluppata una grande fiammata, proprio in corrispondenza della parte del vano motore. L’uomo è riuscito ad accostare l’auto e a mettersi in salvo. Sul posto hanno lavorato i Vigili del fuoco che hanno evitato il peggio.