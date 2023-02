Campobello di Licata, Percettori del reddito di Cittadinanza: Avviati Progetti per l’ambiente e società

Forti dell’esperienza positiva maturata lo scorso anno, la pubblica amministrazione, con delibera di Giunta comunale, sotto la guida del sindaco Antonio Pitruzzella, ha approvato e dato avvio a due Progetti utili alla collettività (Puc), per 10 unità in possesso del Reddito di Cittadinanza. Si tratta del Puc ambientale “Pulizia e cura degli immobili comunali”, basato su attività di supporto alla cura degli immobili comunali e piccole manutenzioni, e del Puc sociale “Tutti a Scuola”, Imperniato sul supporto alle figure di “Asacol” già inserite negli istituti scolastici. I percettori del Reddito di Cittadinanza per tutto l’anno, saranno impegnati per 15 ore settimanali. La partecipazione ai Puc, oltre ad essere uno degli obblighi legati alla percezione del Reddito di cittadinanza, rappresenta per i destinatari del sussidio un’occasione di integrazione sociale, di educazione al lavoro, di crescita formativa e di cittadinanza attiva.

Giovanni Blanda