Lavoratori a reddito minimo di Enna e Caltanissetta. DDL Lantieri (FI) per stabilizzazione “Una misura di dignità”

Stabilizzare i circa mille lavoratori “di reddito minimo nazionale”

delle province di Enna e Caltanissetta che dal 1998 svolgono mansioni

precarie per gli enti locali. Questa la richiesta di Luisa Lantieri,

vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha presentato

un disegno di legge che interessa i lavoratori inizialmente chiamati a

svolgere cantieri di servizi con reddito minimo e successivamente

rimasti a supporto delle necessità degli enti locali.

“Ormai da oltre venti anni – afferma Lantieri – questi lavoratori

rappresentano ormai una parte importante della macchina degli enti

locali; senza il loro apporto molto probabilmente diversi Comuni

sarebbero costretti ad “esternalizzare” alcuni servizi fondamentali di

base come il portierato, le pulizie, le piccole manutenzioni ed

altri.”

Nonostante questo, inspiegabilmente, questi lavoratori non hanno avuto

accesso negli anni alle procedure di stabilizzazione che hanno

interessato diverse categorie con contratti precari.

La proposta della parlamentare di Forza Italia mira quindi ad ottenere

che le amministrazioni comunali attivino le procedure e le modalità di

stabilizzazione dei soggetti che sono inseriti nell’elenco unico ad

esaurimento che comprende questi lavoratori.

“Sono stata sempre accanto a questi lavoratori con diversi emendamenti

e numerose battaglie in Aula – ricorda Lantieri – per sottolineare il

diritto alla dignità lavorativa anche per questa particolare categoria

di lavoratori, presente solo nelle province di Enna e Caltanissetta.”