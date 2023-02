Campobello di Licata, atti vandalici per Carnevale

Intervento del sindaco Antonio Pitruzzella: “ In questi giorni, che precedono la festa del Carnevale, riscontriamo un susseguirsi di atti vandalici da parte di bambini e ragazzi che si aggirano per il paese e che, mascherati, provocano forti disagi ai cittadini e danni ai beni comuni.

Sensibilizziamo i genitori di questi bambini e ragazzi nel responsabilizzarli ed invitarli al rispetto e al normale vivere civile, considerato che tali atti potrebbero, in casi estremi avere conseguenze di carattere penale.

Una festa deve essere un momento felice per tutti i cittadini, senza danni a persone e cose”

Giovanni Blanda