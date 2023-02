Giornata della Raccolta del Farmaco a Ravanusa

Anche quest’anno, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio, si svolgerà in tutta Italia, la 23ª Giornata della Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico a cui verrà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i tanti bisognosi.

Per tutta la settimana sarà possibile acquistare e donare: analgesici, antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali, antisettici e disinfettanti.

L’evento ha ricevuto il patrocinio dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il sostegno di Federfarma, della Federazione Ordini Farmacisti Italiani e di tutti i farmacisti aderenti che oltre a ospitare la GRF la sostengono con erogazioni liberali.

Per l’occasione – dice Maurizio Bonomo Delegato Provinciale di Agrigento del Banco Farmaceutico – hanno aderito all’iniziativa tutte e quattro le farmacie di Ravanusa, dove durante la settimana saranno presenti i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Agrigento – Unità Territoriale di Ravanusa) ed i soci e le socie volontarie del Centro Aiuto ACAMS a cui è affidato il compito di indirizzare gli utenti all’acquisto dei farmaci o altri prodotti da banco anche con pochi euro.

I farmaci raccolti saranno poi consegnati alle realtà benefiche e assistenziali convenzionate che si prendono cura di persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente le medicine.

Ecco di seguito le farmacie di Ravanusa dove è possibile acquistare e donare i farmaci:

– Farmacia Costanza – C.so della Repubblica, 210 – Ravanusa

– Farmacia del Corso – Corso della Repubblica, 50 – Ravanusa

– Farmacia Igea – Via Arancio, 27 – Ravanusa

– Farmacia Trenta Minacori – Via Roosevelt, 19 – Ravanusa