Ravanusa, resta ancora in gravi condizioni il 30enne colpito da fucilate

Resta ancora in grave condizioni col rischio di vita il tunisino trentaduenne colpito in piazza Primo Maggio a Ravanusa da alcuni colpi di un fucile ad opera di due malviventi ancora ignoti. Si trova ricoverato in Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

I Carabinieri stanno continuando a lavorare per identificare i due mancati killer. Ancora sconosciuto il movente del tentato omicidio. Non ci sono state discussioni, liti e aggressioni nei pressi del bar dove l’immigrato è stato raggiunto da tre colpi di fucile. Non ci sono dubbi che il tentato omicidio, avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì, sia stato un agguato pianificato e programmato. I due malviventi sono arrivati, hanno sparato, con l’intenzione di ammazzare il trentaduenne, e sono scappati, a gran velocità, a bordo di una vecchia Fiat Uno, che era stata rubata, a Naro, e poi ritrovata bruciata dagli inquirenti.