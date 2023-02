Settimana densa di appuntamenti presso l’istituto comprensivo “Manzoni” di Ravanusa

Anche quest’anno è stata riproposta la settimana della pausa didattica, dal 06 al 10 Febbraio, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I. C. “Manzoni” di Ravanusa, diretto dalla professoressa Marilena Giglia.

La pausa didattica, ossia la sospensione della programmazione didattica, è pensata per permettere agli alunni di recuperare o consolidare il lavoro svolto durante il primo quadrimestre, appena concluso, attraverso strumenti educativo-formativi atti al recupero del profitto e al potenziamento dei saperi.

Quest’anno tale settimana verrà anche dedicata alla tematica di Educazione Civica “Socialmente noi”, facente parte del curricolo verticale di Educazione Civica dell’Istituto portato avanti in maniera trasversale nei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) durante l’intero anno scolastico e prevede degli eventi formativi e informativi su argomenti di grande attualità ed interesse.

Si partirà lunedì 06 Febbraio con un incontro sull’importante tema dell’Inclusione sociale che si svolgerà presso la Chiesa Sacra Famiglia e al quale parteciperanno gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado. Ospite d’eccezione sarà la nota influencer racalmutese Nadia Lauricella con all’attivo oltre 50 mila followers su Instagram e 765 mila su Tik Tok. Nadia, focomelica dalla nascita a causa di una malformazione, si è scontrata con il pregiudizio e gli stereotipi riguardanti la disabilità riuscendo a superarli grazie alla sua forza di volontà. L’influencer racconterà la sua storia e sarà lieta di rispondere alle domande che gli alunni vorranno rivolgerle nel corso dell’evento formativo.

Si continuerà martedì 07 Febbraio con la “Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyber bullismo” che coinvolgerà tutti gli studenti del plesso Manzoni. Sarà un’occasione per sensibilizzare gli alunni su questo attuale quanto triste fenomeno sociale, per farli riflettere su un problema ancora troppo diffuso e per interrogarsi su quali possano essere gli strumenti per impedire che episodi di prevaricazione continuino ad accadere.

Mercoledì 08 l’incontro sul bullismo riguarderà gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria mentre gli studenti della secondaria di primo grado saranno impegnati con il cosiddetto “Election Day”. Sarà questa un’opportunità per dare voce ai ragazzi che avranno la possibilità di eleggere i loro rappresentanti di classe e di istituto.

Infine Venerdì 10 la giornata sarà dedicata al tema della Sicurezza in Rete. Tutti gli alunni del plesso Manzoni incontreranno operatori esperti del settore e verranno edotti ad un uso più sicuro e ragionevole del web e dei social network. Sarà l’occasione giusta per far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro.