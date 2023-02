Blocco al sistema informatico dell’Asp di Palermo, disagi e tecnici al lavoro

Il sistema informatico dell’ASP di Palermo è stato bloccato temporaneamente e le procedure di autorizzazione di presidi e ausili sono state sospese. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il programma. Lo fa sapere l’azienda sanitaria in una nota.

“Si comunica – dice l’Asp di Palermo – che a causa di un problema al software di gestione delle autorizzazioni alla fornitura di Presidi e Ausili le procedure questa mattina sono temporaneamente sospese. L’azienda che cura la manutenzione dei programmi è al lavoro per ripristinare il sistema nel più breve tempo possibile”.

Come detto, i tecnici sarebbero già a lavoro per risolvere il problema. “Nello scusarsi con gli utenti per il disagio, si comunica che sarà cura dell’Azienda informare tempestivamente sul ripristino”.