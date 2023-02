Licata, giro di prostituzione al nightclub: al via requisitoria

Battute finali del processo scaturito dall’inchiesta “Dolce Vita” che ipotizza un giro di prostituzione nell’omonimo locale di Licata. A distanza di venti anni dai fatti contestati, e dopo tre anni di udienze, il dibattimento è chiuso. La parola adesso passa al pubblico ministero, il sostituto procuratore Elenia Manno, per la requisitoria.

Nella struttura ci sarebbero stati dei veri e propri privè dove le ragazze venivano pagate per le prestazioni sessuali. In un altro stralcio processuale sono stati rinviati a giudizio altre tre persone. Si torna in aula il 4 aprile davanti i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento presieduta da Wilma Angela Mazzara.