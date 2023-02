Agrigento, rinvenuta mina anticarro risalente alla seconda guerra mondiale

Una porzione di una mina anticarro risalente alla seconda guerra mondiale è stata rinvenuta in un terreno lungo la strada provinciale 71, a ridosso del Parco Archeologico di Agrigento. Il residuato bellico, in cattivo stato di conservazione e probabilmente esploso al momento del lancio, si trovava in mezzo alla vegetazione vicino a via Cavaleri Magazzeni.

A fare la scoperta è stato un passante che si è avvicinato notando il pezzo di ferro. Immediata la chiamata ai poliziotti che sono intervenuti sul posto e hanno transennato la zona. Attivato il protocollo previsto in questi casi. Saranno i militari dell’Esercito ad occuparsi del recupero della mina anticarro e alla bonifica del terreno.