Cocaina e armi a Favara, chiusa inchiesta: 26 indagati

Il sostituto procuratore della Repubblica, Paola Vetro, ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di ventisei persone coinvolte in un’inchiesta che ipotizza un traffico di sostanze stupefacenti e di armi con base a Favara ma con diramazioni anche ad Agrigento e Canicattì. Le contestazioni mosse risalgono al 2018 e proseguono fino al 2020. I difensori degli indagati avranno adesso venti giorni di tempo per poter presentare memorie o chiedere interrogatorio al pubblico ministero per evitare il rinvio a giudizio.

Sette mesi fa era scattata l’operazione della Squadra mobile, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, che aveva portato a tre arresti e un obbligo di dimora. L’inchiesta, che rappresenta una costola della ben più nota operazione “Mosaico” che ha fatto luce sulla faida Favara-Liegi, vede coinvolte persone già note alle forze dell’ordine.L’attività degli agenti della squadra mobile ha portato alla luce un altro segmento investigativo grazie a pedinamenti e intercettazioni disposte proprio nell’ambito dell’operazione Mosaico. L’inchiesta ipotizza l’esistenza di una illecita attività nel campo degli stupefacenti del tipo cocaina e marijuana al fine della successiva commercializzazione nel territorio di Agrigento e Favara. Ad alcuni degli indagati viene anche contesta la detenzione e porto di armi, comuni e clandestine.

Nel collegio difensivo gli avvocati Salvatore Cusumano, Giuseppe Barba, Michele Cardella, Anna Cacciatore, Domenico Minnella, Michele Mosca, Alessandro Patti, Riccardo Miccichè, Grazia Maria Minnella, Irene Militello, Salvatore Virgone.