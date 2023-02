Raffinerie Priolo di “interesse strategico”, Schifani, “Decreto grosso passo in avanti”

“La firma del Dpcm riguardante la dichiarazione di interesse strategico degli stabilimenti Isab di Priolo costituisce un grande e importante passo in avanti verso la soluzione del delicato problema dell’attività corretta del relativo depuratore presente nel territorio. Quest’ultimo si pone come impianto necessario e indispensabile per la regolare produzione del comparto industriale della Sicilia orientale. Si avvia una procedura rigorosa e attenta a rimuovere le anomalie della attività di depurazione che costituiscono pericolo ambientale, conciliando tutela igienico sanitaria e salvaguardia dei livelli occupazionali”.

Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo la firma del decreto da parte del presidente del Consiglio dei ministri. “Ancora una volta il governo – aggiunge Schifani – dimostra grande attenzione nei confronti della Sicilia, anche attraverso lo straordinario impegno che da sempre pone in essere il ministro Urso sui temi relativi alla salvaguardia dei posti di lavoro in Sicilia. Sulla messa in opera dei lavori necessari a ricondurre a norma il depuratore, il mio governo farà la sua parte in piena sinergia con l’esecutivo nazionale”.

La Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha firmato il dpcm – proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in italy, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – che dichiara il complesso degli stabilimenti di Priolo proprietà della società ISAB S.r.l. di interesse strategico nazionale. Il provvedimento tiene conto del settore in cui opera l’azienda, del numero degli occupati e del rilievo che la produzione assume per l’autonomia energetica della nazione.

Nel dpcm, si legge in una nota, sono riconosciuti come beni strumentali allo stabilimento industriale gli impianti di depurazione di Priolo Gargallo e Melilli, perchè infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva dello stabilimento.

Musumeci: “Soddisfatto del decreto”

“Come siciliano e componente di questo governo, esprimo viva soddisfazione per la decisione della presidente Meloni, su proposta del collega Urso, di firmare il decreto che dichiara di interesse strategico nazionale il complesso degli stabilimenti della Isab a Priolo. É un provvedimento che tutela l’occupazione e la valenza degli impianti per l’autonomia energetica della nostra comunità nazionale”. É quanto dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Lo scorso 31 gennaio il presidente Schifani aveva ricevuto a Palazzo d’Orleans Michael Bobrov, l’amministratore delegato di Goi Energy, la compagnia di Cipro che sta acquisendo dalla Lukoil lo stabilimento Isab di Priolo Gargallo.