Riattivano contatori sigillati: due denunce per furto di gas

I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno denunciato due persone per l’ipotesi di reato di furto di gas metano. I militari dell’Arma, su segnalazione dei tecnici dell’azienda, sono intervenuti i due abitazioni in via Ciliberto e Monte Bianco.

Giunti sul posto, al termine dell’ispezione, è stata riscontrata la manomissione dei contatori del gas. Secondo la ricostruzione i due soggetti, nonostante ci fossero i sigilli per morosità, avrebbero riattivato i contatori.