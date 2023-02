Figuccia: Dati del SerD preoccupanti sulle dipendenze patologiche

La dipendenza patologica è molto diffusa nella nostra società: si manifesta in molteplici forme e con diversi gradi di intensità e gravità; oltre all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti comporta la messa in atto di comportamenti problematici (dipendenza da gioco d’azzardo, da internet, da shopping, da lavoro, dal sesso, dal cibo, dall’esercizio fisico, dalle relazioni affettive, ecc.)

Sono le parole del deputato regionale della Lega Prima l’Italia on. Vincenzo Figuccia.

Dai dati del SerD regionale – spiega il deputato – si evidenzia un vertiginoso aumento dei pazienti affetti soprattutto da ludopatia.

La dipendenza patologica è un problema sociale e sanitario molto diffuso con conseguenze sui singoli individui, sulle loro famiglie, sugli ambienti di lavoro, sull’intera società, sull’ordine pubblico e sulla spesa pubblica.

L’assessorato per la famiglia propone una task force per affrontare il problema e trovare delle soluzioni immediate e concrete.

In questi giorno ho riproposto un DDL che avevo presentato già nella scorsa legislatura per sensibilizzare il parlamento regionale ad una veloce trattazione ed approvazione del documento legislativo.

E’ un DDL – prosegue Figuccia – che contempla tutte le azioni organiche che permettono di affrontare seriamente il tema delle dipendenze patologiche e che vanno dalla costituzione di una consulta regionale, all’efficientamento dei servizi sanitari e sociosanitari, alle misure dedicate ai minori, alla formazione dei soggetti per l’inserimento nel mondo del lavoro, alla valorizzazione del terzo settore, alla prevenzione ed in fine, ma non ultimo per importanza, alle iniziative di sensibilizzazione.

La salute psicofisica – conclude Figuccia – è un bene essenziale per il completo sviluppo sociale di ogni individuo ed è un aspetto fondamentale della qualità della vita. Contrastare ogni forma di dipendenza patologica significa contribuire alla conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, sostenendo al contempo la comunità ed il benessere collettivo.