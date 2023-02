Maltempo nell’agrigentino, mezzi spargisale attivi lungo la Sp24 Cammarata-Santo StefanoQuisquina

Con l’arrivo di una forte perturbazione da nord est si moltiplicano i disagi su tutta la rete viaria provinciale, in particolare nelle aree interne. Da stamani infatti, oltre alla pioggia, l’area altocollinare e montana è interessata da precipitazioni nevose, in particolare lungo la SP n. 24 Cammarata-Santo Stefano Quisquina, ricoperta da oltre 20 cm di neve sin dal mattino e sulla quale sono tuttora all’opera i mezzi del Libero Consorzio Comunale con spargimento di sale sulla carreggiata e l’intervento di due macchine spazzaneve.

In seguito all’emanazione, da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dell’avviso regionale di rischio meteo-idrogeologico e idraulico con livello di allerta Arancione per la zona nordorientale della nostra provincia e per tutta la giornata di domani 9 febbraio, sarà attiva, a partire dalla mezzanotte di oggi e sino a cessata esigenza, la sala operativa di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella sede di via Acrone (attivo anche il numero telefonico per le emergenze: 333 6141869 al quale i cittadini potranno segnalare tutte le situazioni di difficoltà ). L’Ufficio di Protezione Civile presidierà la sala operativa con il proprio personale, allertando anche le associazioni di volontariato. Allertato ovviamente anche tutto il personale stradale reperibile del Libero Consorzio, che effettuerà un continuo monitoraggio della rete stradale provinciale per intervenire in caso di situazioni di pericolo sui tracciati. Attivo anche il Piano Neve nel quale sono riassunte tutte le procedure per consentire rapide ed efficaci operazioni di soccorso e di ripristino dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale.

Unitamente al Piano Neve, è in vigore l’Ordinanza che rende obbligatoria la presenza di catene a bordo degli autoveicoli in transito sulle strade interne, o il montaggio di pneumatici da neve, dal 15 novembre al 15 aprile, nonché il divieto di transito in caso di ghiaccio o neve sulle carreggiate per i motocicli. Sono previsti controlli da parte della Polizia Provinciale e di tutte le forze dell’ordine per garantire il rispetto dell’ordinanza stessa. Il bollettino meteo prevede da stanotte e per tutta la giornata di domani fenomeni atmosferici consistenti, con possibili forti temporali, venti orientali da forti a burrasca, mareggiate lungo le coste e nevicate al di sopra dei 500-700.

Le strade provinciali più sensibili al rischio neve, elencate nel Piano, sono le seguenti:SP n. 24-B S.Giovanni Gemini-S.Stefano di Quisquina (SS118), SP n. 25 Mussomeli-Soria-Tumarrano-confine provincia di Caltanissetta, SP n. 26-A Cammarata-confine provincia di Palermo, SP n. 26-C Santo Stefano Quisquina-confine provincia di Palermo, SPC n. 31 ex consortile Cammarata verso Casteltermini, SPC n. 39 Soria-Casalicchio, SPC n. 40 Salina-Menta, più altre strade a rischio medio-basso (in particolare ex consortili ed ex regionali), SP n. 34 Bivio Tamburello-Bivona (tratto stradale lato Bivona), SP n. 36 Bivio SS 115-S. Anna – Bivio Caltabellotta, SP n. 37 Sciacca -Caltabellotta-San Carlo, SP n. 69 Sambuca-Adragna.

Si raccomanda ai cittadini delle aree, considerato l’alto rischio di formazione di ghiaccio sulle carreggiate, di mettersi in viaggio solo in caso di effettiva necessità