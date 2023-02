Agrigento, danneggiate altre tre auto in sosta: indagini in corso

Non si fermano i raid vandalici ai danni di auto in sosta ad Agrigento. Dopo quelli avvenuti negli scorsi giorni sono state tre le denunce presentati ai poliziotti della sezione Volanti nelle ultime ore. Il primo episodio si è verificato in via Metello, vicino via Acrone. Qualcuno, utilizzando un oggetto appuntito, ha ben pensato di rigare la carrozzeria di un’auto Evo di proprietà di un pensionato.

Più o meno la stessa cosa è avvenuta in via Pirandello, a pochi passi da via Atenea, dove ignoti si sono accaniti su una Jeep Compass di un quarantenne. Il terzo raid è avvenuto nel quartiere balneare di San Leone dove è stata rigata e ammaccata la carrozzeria di una Renault Clio di una ventottenne.

Non tutti i danni sono coperti da assicurazione. I proprietari delle auto hanno presentato denuncia ai poliziotti. Al via le indagini per capire se ci sia un collegamento dietro a questi gesti.