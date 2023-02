Giancarlo Granata, solidarietà a Giorgia Meloni per le minacce ricevute

Il responsabile provinciale del Dipartimento Immigrazione nonché dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Giancarlo Granata esprime solidarietà al Presidente del Consiglio On. Giorgia Meloni e all’On. Giovanni Donzelli per le minacce a loro rivolte dagli antagonisti e anarchico-sovversivi .

Qualcuno in modo strumentale e provocatorio, dichiara Giancarlo Granata, continua a diffondere un clima di odio che non solo non ci fa indietreggiare ma ci sprona ancora di più come destra politica a continuare nell’impegno per l’affermazione della legalità , della certezza della pena e della sicurezza nelle nostre città .