Naro, rifiuti abbandonati per strada: sanzione per due aziende

Due aziende sono state multate con una sanzione da 300 euro a testa per aver abbandonato dei rifiuti in contrada Rocca di Mandola, in territorio di Naro.

Questo è stato possibile grazie al lavoro dell’ufficio Aro e dei vigili urbani che sono risaliti agli autori del gesto grazie alla documentazione rinvenuta all’interno dei sacchetti.

“Il mio plauso va ovviamente anche all’assessore Lillo Burgio: insieme dobbiamo lavorare per salvaguardare il nostro territorio da chi lo deturpa.” Cosi dichiara il sindaco Maria Grazia Brandara.