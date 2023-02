Pesce non tracciato, sequestrati 30 kg novellame e multe per 6.700 euro

Multe per 6.700 euro per illeciti amministrativi e 255 chili di prodotti ittici sequestrati. E’ il bilancio di un’attività di controllo condotta dagli ispettori del reparto operativo della Guardia costiera di Palermo. Al titolare di un ristorante etnico è stata elevata una sanzione di 1.500 euro per mancata tracciabilità di circa 150 chili di pescato, trovato nei congelatori e sequestrato. Il pesce ritenuto dal personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo non idoneo al consumo umano è stato distrutto. I controlli, estesi a pescherie e venditori ambulanti, hanno portato al sequestro di altri 105 chili di prodotti ittici, tra cui 30 chili di novellame di sarda, e alla contestazione di illeciti amministrativi per un totale di 5.200 euro. In questo caso il pesce è stato donato in beneficenza al Banco Alimentare.