Licata, in casa con mezzo chilo di cocaina: arrestato 24enne

I poliziotti del commissariato di Licata, agli ordini del vicequestore Cesare Castelli, hanno arrestato un 24enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato sorpreso in casa, a margine di una perquisizione effettuata nell’ambito di controlli contro il traffico di droga, in possesso di 524 grammi di cocaina conservata in una busta.

Gli agenti di polizia, dopo le formalità di rito, hanno proceduto all’arresto. Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha convalidato il provvedimento disponendo nei confronti del giovane i domiciliari. L’indagato è difeso dall’avvocato Santo Lucia. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Sara Varazi.