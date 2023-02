Neonata di 20 mesi ingerisce marijuana, ricoverata all’Ospedale Di Cristina

Una bimba di 20 mesi è stata portata all’Ospedale dei Bambini di Palermo dopo che ha ingerito marijuana. E’ il primo caso del 2023. La polizia ha perquisito casa dei genitori che non hanno saputo spiegare come possa essere accaduto. La piccola, sottoposta alle cure, sta meglio come conferma l’ospedale. Nel 2022 se n’erano verificati 18 casi di bimbi finiti all’ospedale di Cristina dopo avere ingerito droga