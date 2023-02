Pestaggio in branco di un ragazzino: chiesti 9 rinvii a giudizio

Il sostituto procuratore della Repubblica, Cecilia Baravelli, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di nove persone accusate di lesioni aggravate e danneggiamento. Si tratta di un gruppo di giovani aragonesi che, secondo l’accusa, avrebbe picchiato in branco un diciottenne di Comitini. La vittima riportò la frattura di entrambe le mani, ecchimosi, lesioni e traumi al cranio e all’addome con una prognosi di trenta giorni.

A decidere se disporre (o meno) il giudizio sarà il gup Stefano Zammuto. La prima udienza preliminare è stata fissata il prossimo 9 maggio.

La vicenda risale al 26 settembre 2021. Il gruppo di aragonesi, secondo l’accusa, avrebbe accerchiato e picchiato un 18enne di Comitini nella centralissima piazza Umberto I. In nove lo avrebbero preso a calci e pugni per una discussione nata, secondo la denuncia della vittima, per puro campanilismo.

Nel collegio difensivo gli avvocati Alfonso Neri, Gianluca Sprio, Ninni Giardina, Raimondo Cipolla e Giacomo La Russa. I legali, nell’udienza del 9 maggio, potranno chiedere riti alternativi o il patteggiamento.